Virgin Tonic : Bonne nouvelle, Disney prépare le live-action de Bambi !

Sorti en 1942 (oui, ça date), Bambi va connaître son remake en live-action. Comme le Roi Lion sorti l’année dernière, le dessin animé va être totalement dépoussiéré : on y retrouvera bien sûr Panpan le lapin, et toute l’histoire d’origine qui a marqué des générations. On ne veut pas spoiler mais nous, le moment que l'on redoute le plus reste la mort de la mère de Bambi. Des décennies après, on a toujours le coeur brisé.

Bambi arrive en live-action !

Disney travaille encore dessus donc pas encore de date de sortie mais ça ne saurait tarder... en attendant, on pourra toujours aller voir le live-action de Mulan (dont la sortie est prévue pour bientôt).