Virgin Tonic : Bonne nouvelle, ABBA sera de retour en 2020 !

C'est officiel, ABBA sera de retour en décembre 2020 et le petit bonus, c'est qu'ils nous présenteront un nouveau titre - I still have faith in you. Déjà enregistré, le morceau a été confirmé par Benny Andersson.

Déjà en 2016, les rumeurs de retour circulaient. Seul petit bémol, le groupe n'avait encore rien enregistré. Ce nouveau morceau a été travaillé par les quatre membres du groupe qui semblent prêts à faire leur grand retour sur scène. Ils précisent aussi que leur voix n’ont pas changé et qu’ils veulent garder la même image qu’à l’époque... que les fans se rassurent, donc !