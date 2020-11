Virgin Tonic : Bonne nouvelle, 100 emojis débarquent avec ios 14.2 !

Les emojis font partie intégrante de notre système de communication : en quelques années seulement, ils se sont imposés dans nos conversations et, on ne va pas se mentir, on aime chercher les nouveaux. Et justement, une poignée d'emojis s'est glissée dans la mise à jour iOS. Alors si, comme nous, vous aimez chercher les nouveaux arrivants, c'est le moment de dégainer votre téléphone !

100 nouveaux emojis débarquent !

Au programme, des rollers mais, pas que : un panda, une théière, un accordéon, un seau mais aussi un boomerang ou un panneau d'affichage, vous aurez de quoi faire. Autrement dit, vous serez équipé(e) pour que vos conversations soient plus visuelles et colorées !