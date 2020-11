Virgin Tonic : Bon anniversaire à Canal + qui fête ses 36 ans d'existence !

Elle fut la première chaîne à péage en France ! Dévoilée le 4 novembre 1984 en France, soit il y a 36 ans, Canal + fut annoncée par François Mitterand lui-même lors d'une conférence de presse exceptionnelle en 1982. "Une quatrième chaîne de télévision sera incessamment mise en œuvre. Elle se tournera davantage vers les retransmissions et aussi des problèmes de culture. Cette chaîne ne sera financée ni par la redevance, ni par la publicité" précise alors le Président de la République.

Axée sur le cinéma et le sport, la chaîne qui nécessite un abonnement mensuel payant sera à l'origine de nombreux programmes mythiques. Parmi eux, on se rappelle notamment du Grand Journal, de Nul part ailleurs, Les Nuls l'émission, Les Guignols, le Zapping, Groland ou encore la fameuse Ligue 1 de Football. Elle fera naître les carrières de bon nombre d'animateurs, humoristes, commentateurs, chroniqueurs et divers métiers de l'audiovisuel.

Dès 1996, Canal + sera déclinée en différentes chaînes au travers d'un bouquet. On retrouve notamment Canal+ Cinéma, Canal+ Décalé, Canal+ Sport, Canal+ Séries etc. De plus, dès l'arrivée de la TNT en France, le groupe va lancer les chaîne C8, CNews et CStar.

Pour en savoir plus sur l'actualité et l'histoire de Canal +, rendez-vous ici mais aussi ici.