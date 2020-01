Virgin Tonic : Boire du café rend heureux !

On ne va pas se mentir, il est toujours (très) difficile de se lever le matin. Et encore, on ne parle pas de la bonne humeur ! Mais si vous faîtes partie de ces gens qui ont du mal à commencer la journée du bon pied, sachez qu'on a une solution : croyez-le ou non, le café rend heureux - et c'est la science qui le dit !

Boire du café rend heureux !

L'étude démontre ainsi que sur 200 000 personnes, ceux qui boivent entre deux et quatre tasses de café par jour sont plus heureux que les autres. Et ce n'est pas tout ! Selon Jonas brothers coffee (oui, oui), le café est plein de bienfaits : "Bon pour le cœur, il permet de déceler un diabète de type 2". Il prévient certains cancers, améliore de nombreuses fonctions cognitives (comme le raisonnement logique, mémoire et la perception) et permet même de gagner en endurance lors des activités physique ! Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire !