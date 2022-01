Virgin Tonic : Blower, l'application magique (et scientifique) qui éteint les bougies

Une application qui permettrait d'éteindre les bougies ? Pas sûr que l'on y croit vraiment. Et pourtant, c'est la promesse de Blower. "Présentée et décryptée par le youtubeur The Action Lab qui démocratise la science, l’application à l’interface très sommaire permet en effet d’éteindre une bougie grâce au haut-parleur d’un iPhone et notamment à la pression acoustique qu’il émet", explique notamment Creapills. Les vibrations émises d'un téléphone permettent-elles d'éteindre une bougie ? Ce serait possible et ce, grâce à "la pression acoustique qui prend en compte le son émis par le smartphone et l’environnement autour de la bougie".

Une fois l'application enclenchée, "une augmentation progressive d’un bruit de souffle qui va pousser des fréquences vers l’extérieur du haut-parleur". Vous l'aurez compris, il n'y a aucune magie là-dedans : tout repose sur l'air émis par le téléphone. Pour les curieux, l'application est disponible ICI (au prix de 1,77 euros).