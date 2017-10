Virgin Tonic : Blanche-Neige, Cendrillon, Raiponce... mariez-vous en princesse Disney !

Vive les mariés ! Quoique, avant de souhaiter joie et bonheur, mieux vaut s'assurer que la mariée soit prête et qu'elle ait trouvé la robe parfaite. Et la bonne nouvelle, c'est que Kuraudia Co propose sa propre collection de robes de mariée, inspirées des princesses Disney. Au Japon, les futures mariées ont la possibilité de porter une robe inspirée de Cendrillon, Blanche-Neige, Aurore ou encore Raiponce. Au total, six robes sont disponibles. Mais évidemment, pour porter une robe pareille, il faut prévoir le budget qui va avec.

Inspiration Raiponce ! Inspiration Raiponce ! Inspiration Raiponce ! Inspiration Raiponce ! Inspiration Raiponce ! Inspiration Raiponce !

Pour s'en offrir une, il faut débourser pas moins de 3500 euros. Mais ce n'est pas tout ! Le marié n'est pas en reste puisque le smocking du prince Charmant est accessible pour la modique somme de 900 euros. La bonne nouvelle, c'est qu'avec un thème pareil, personne ne vous copiera. Du coup, vous ne vivrez pas le cauchemar de ces femmes invitées à un mariage en Australie !