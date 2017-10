Virgin Tonic : Baisers, mensonges, et bactéries... Voici les news pour briller à la machine à café !

Parce que dans le Virgin Tonic, on aime vous donner des petites infos pour parfaire votre culture générale ! Après avoir offert 40 000 euros à Vincent, Audrey, Aurélie et David, aujourd'hui, Camille Combal nous offre aussi une poignet de news en tout genre ! Il sera question de rêves, mensonges, baisers et bactéries, entre autres ! Sauriez-vous répondre à la question "À quel moment de la journée ment-on le plus ?". Allez, on va vous donner un coup de main et on vous en parle dans les news pour briller à la machine à café !

Sauriez-vous deviner le nombre de bactéries avec lesquels nous sommes en contact lorsque l'on embrasse durant 10 secondes ? Pas moins de 80 millions bactéries... !

En Allemagne, une légende qui dit que pour soigner le mal le dent, il existe une solution efficace... Il faudrait embrasser un âne pour guérir de ce maux. Alors, chaud ?

En effet, 12 % des français rêvent en noir et blanc et non en couleur ! Mais la majorité d'entre nous rêvent cela dit en couleur.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser face aux mensonges du matin qui tentent de justifier nos retards, c'est dans l'après-midi que l'on ment plus !