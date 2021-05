Virgin Tonic : les Birkenstock, LA tendance que vous verrez partout cet été

On le sait, tous les ans, c'est le même refrain : chaque été, une tendance voit le jour et - évidemment- tout le monde n'est pas forcément emballé. Aujourd'hui dans Plus Mel la Vie, on se penche sur la paire de chaussure qui, sur le papier, devrait mettre tout le monde d'accord (ou pas) : les Birkenstock.

Si vous êtes du genre à suivre scrupuleusement les tendances, alors vous savez que la paire a fait fait son grand retour il y a quelques saisons. Or, l'année 2021 accueille un nouveau modèle - de couleur blanche, cette fois.

les Birkenstock, tendance de l'été

Il faut dire que le modèle le plus classique de la marque accompagnera toutes vos tenues - d'un simple jean à une robe de plage. Pour se procurer LA paire phare de cette saison, rendez-vous sur l'e-shop de la marque mais aussi sur &Other Stories.