Virgin Tonic : Bientôt la fin de Grey's Anatomy ? C'est Ellen Pompeo (Meredith) qui aura le dernier mot !

Vous avez pu vous délecter de la saison 13 sur TF1 et pour les autres, vous êtes à jour et avez déjà vu l'épisode 7 de la saison 14 de Grey's Anatomy dans lequel on appréciait un retour aux sources pour "Who Lives, Who Dies, Who Tells Your Story". Et bien pour les fans, sachez qu'on en sait plus sur la fin de la série culte américaine. Et ce choix est entre les mains d'Ellen Pompeo, l'actrice principale qui interprète le rôle de Meredith Grey !

En interview américaine, la productrice de la série Shonda Rhimes a révélé à Entertainment Tonight : "Ellen et moi avons fait un pacte, que la série continue aussi longtemps qu'elle veuille la continuer. Donc le programme existera aussi longtemps que nous le voudrons toutes les deux. Si elle veut l'arrêter, nous l’arrêterons." Elle a ajouté : "Tant qu'il y a de nouvelles histoires à raconter et aussi longtemps que nous sommes toutes les deux excitées à propos des histoires racontées, nous sommes partantes". La série vient de fêter son 300ème épisode, bravo !