Pas de bol pour ce pickpocket, comme ce voleur de smartphones de festivaliers qui s'est fait griller par une application ! Alors qu'il faisait les poches des usagers du métro parisien, un voleur a voulu dérober la carte bancaire de... Ladji Doucouré, champion du monde 2005 de 110 mètres haies ! Forcément, c'était trop tentant de tendre la main et saisir la CB dans la poche arrière du pantalon de l'athlète qui se rendait alors sur le plateau de l’émission Royal Week. Le seul problème, c'est quand il s'agit de taper un sprint afin de fuir avec le bien précieux en poche contre un type qui fait 12'97'' au 110 mètres haies...

Victime de pickpockets dans le métro parisien, Ladji Doucouré est enfin arrivé dans #LeVestiaire après avoir coursé et rattrapé les voleurs! pic.twitter.com/E8xRI4ce3k — SFR Sport (@SFR_Sport) April 28, 2017

Il n'a en effet fallu qu'un petit sprint à Ladji Doucouré pour récupérer sa CB et se rendre ensuite sur le plateau de l'émission avec un peu de retard (et le souffle court) comme on peut le voir via SFR Sport. Le voilà alors qui raconte son histoire à Rolland Courbis, Eric Di Méco et Jérôme Rothen : "Il y en a un, il a voulu me tester. J’avais ma carte bleue dans ma poche il a me l’a prise. Heureusement que ça ne fait que quelques mois que j’ai arrêté (la course) parce que sinon je n’aurais pas pu le rattraper !"Encore mieux que ces voleurs qui se font griller par un gendarme au restaurant...