Virgin Tonic : Bic signe le stylo le plus cher du monde et... il vaut 24 000 euros

C'est probablement l'objet que nous avons le plus utilisé (et volé (à nos camarades, évidemment!) au cours de notre scolarité : le stylo Bic nous a accompagnés tous les ans et, le plus souvent, il s'est imposé comme LE stylo phare des rentrées. Or, depuis le 13 octobre dernier, le mythique quatre couleurs s'est offert une nouvelle jeunesse : tenez-vous bien, la maison de joaillerie Tournaire et l’artiste Richard Orlinski ont imaginé une collection unique et en version limitée : "Le stylo en or et assorti de 202 diamants vaut 24 500 euros. Il a été fabriqué en huit exemplaires" peut-on ainsi lire dans les colonnes de Ouest France.

Le bic le plus cher du monde !

Vous l'aurez compris, il s'agit du quatre couleurs le plus cher au monde : notez qu'une autre version (sans les diamants, cette fois) a été mise en vente pour la modique somme de 11 500 euros. Aussi, 999 exemplaires du stylo en bronze ont été créés (390 euros). « Ce sont de véritables œuvres d’art qui sont fabriquées dans nos ateliers par des humains et non par des machines. Elles ont demandé de nombreuses heures de travail et du savoir-faire. Ce savoir-faire justifie pleinement ce prix. », explique Mathieu Tournaire. Cette édition limitée est avant tout destinée aux collectionneurs : « Ce sont des collectionneurs qui les achètent, soutient-il. Hier, nous en avons déjà vendu à des Français. »

La collection met en avant le made in France mais, pas sûr qu'on ait 24 000 euros à débourser !