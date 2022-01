Virgin Tonic : BFM découvre les tacos,Windows et KFC  s'éclatent sur Twitter

Pour la chaîne d'informations BFM TV, le tacos seraient "les nouvelles stars du fast-food"... il n'aura pas fallu longtemps aux internautes pour rappeler que les tacos font partie de nos vies depuis plus de dix ans.

Trop hâte de vous faire découvrir Windows XP. https://t.co/hcXqIyndWs — Windows France (@WindowsFrance) January 13, 2022

On a hâte de vous présenter le nouveau #S9 https://t.co/0lGGr7IQFV — Samsung FR (@SamsungFR) January 13, 2022

Albert Einstein : l'étoile montante de la physique théorique https://t.co/YXJkTnBdja — L'Encyclopédie (@WorldKnownledge) January 12, 2022

KFC débarque en France. https://t.co/MPWWkkQXeL — KFC France (@KFCFrance) January 12, 2022

"Trop hâte de vous découvrir Windows XP", commentera même Windows. Samsung mais aussi KFC et d'autres comptes se feront ensuite un plaisir de renchérir... on ne sait pas vous mais nous, on va se commander des tacos en écoutant The Weeknd, jeune artiste prometteur.