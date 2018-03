Virgin Tonic : Beyoncé et Jay-Z partiront-ils ensemble en tournée ?

Dans le Virgin Tonic, on aime bien vous parler des people. Par exemple, pas plus tard qu'hier, on revenait sur le break annoncé entre Selena Gomez et Justin Bieber. Aujourd'hui, on vous parle d'un couple tout aussi mythique : Beyoncé et Jay-Z ! Selon les rumeurs, le duo serait prêt à partir en tournée. Et évidemment, du côté des fans, on est en ébullition.

Tout est parti de la page Facebook de Beyoncé : là, des dates pour le "On the Run 2" Tour avaient été postées avant d'être supprimées. Depuis, une source, s'est confiée au média E! Online : "Il est prévu qu'ils partent ensemble en tournée. Ça devrait arriver avant la fin de l'année, si tout se passe comme prévu. Ils ont vraiment hâte d'y être", peut-on lire. Visiblement, l'annonce des dates ne serait plus qu'une question de temps. Mais, sait-on jamais, mieux vaut ne pas mettre la charrue avant les boeufs !