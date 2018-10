Virgin Tonic : Beyoncé et Jay-Z offrent 100 000 euros à une fan pour qu'elle poursuive ses études

Lorsqu'elle s'est rendue au concert de Beyoncé et Jay-Z, Mikayla Rowly ne s'attendait probablement pas à recevoir 100 000 euros. Et pourtant, c'est bel et bien ce qu'il s'est passé : La jeune femme est allée applauir le couple Carter à Glendale (en Arizona) et jamais, elle n'aurait imaginé recevoir un cadeau pareil. Alors que la tournée On The Run II bat son plein, le couple mythique a décidé de faire un geste pour cette lycéenne scolarisée au Lycée Trevor Browne.

C'est DJ Khaled en personne qui, au cours de la première partie , a fait l'annonce : « Phoenix, c’est la meilleure partie de la soirée. The One the Run Tour fera une différence dans le monde pour un individu extraordinaire. Cette personne fait partie de la Boys & Girls Club et est un vrai modèle avec 3.7 GPA. C’est une future biologiste marine », a t-il ainsi annoncé. Lorsqu'il a prononcé le nom de Mikayla Lowry, la jeune femme s'est effondrée : « Je ne m’attendais même pas à cela, je tremble. Oh mon Dieu, merci beaucoup ! ». Notez qu'elle a pu assister au concert gratuirement grâce à Boys & Girl. Et jamais, elle n'aurait imaginé repartir avec un tel cadeau !