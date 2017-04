En annonçant sa grossesse, Beyoncé a battu tous les records de likes sur Instagram. Et clairement, la nouvelle maison du couple Carter bat (elle aussi) n'importe quel record. Maintenant que Beyoncé est enceinte, le couple le plus célèbre (et soudé) de l'industrie musicale a décidé de déménager... et bien évidemment, ils n'ont pas choisi la pire maison de Los Angeles. Le duo a d'ailleurs opté pour le meilleur quartier de la ville californienne - Bel Air.

Ainsi, Beyoncé et Jay Z sont les heureux propriétaires d'une maison de 2800 mètres carrés, rien que ça. Et avec autant d'espace, il y a de quoi faire : le maison comporte huit chambres, un studio, un garage pouvant contenir 15 voitures et quatre piscines. Oui, quatre - sait-on jamais. Notez aussi que les fenêtres résistent à tout, y compris aux éclats de balles. Il n'y a pas de doute, le couple devrait être bien là-bas ! Et nous, on emménagerait bien avec eux.