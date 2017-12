Virgin Tonic : Virgin Phonic, Virgin Cuisine... le Best of des emissions spéciales ! (VIDEOS)

Dans le Virgin Tonic, on ne s'ennuie pas. Et tout au long de l'année, Camille et toute l'équipe vous ont offert des émissions incroyables. Du Virgin Phonic au Virgin Tonic fait du ski en passant par l'incroyable World Tour France, on ne s'est pas ennuyés cette année ! Tout de suite, revivez le meilleur.

En septembre 2017, Camille, Clément, Ginger et Mélanie sont partis à la rencontre des auditeurs. Au programme, un passage par Rouen, Grenoble, Nice et par Poupet ! On se souvient des lives de The Avener et de BB Brunes mais surtout, on n'oubliera pas la performance incroyable de -M- a Poupet ! Et surtout, surtout, le karaoké géant était d'anthologie.

En Novembre 2017, l'équipe a sorti ses plus belles robes et costumes. Au programme, une émission accompagnée d'un orchestre. Le plus beau restera le concours de flûte, remporté par Pierre-Alex !

Cap sur la Rochelle ! Avant les fêtes, Camille et tout le Virgin Tonic ont relevé le défi de monter une station de ski à la Rochelle. Des jeux, des défis et une maison du Père Noël grandeur nature...on se serait crus dans un film !

Quand le principe de Fort Boyard est adapté à la radio, ça vaut le détour. Epreuve, Père Fouras et clés à remporter, tout était là ! Mention spéciale à Ginger qui a tout supporté dans la cabine téléphonique !

Difficile de passer à côté de l'émission d'Halloween où tous les membres de l'équipe ont joué à se faire peur (et à nous faire peur ) ! Si vous avez oublié les anecdotes de Mélanie ou de Clément par exemple, on vous les sert sur un plateau. Ne nous remerciez pas.

Quand le Virgin Tonic se met aux fourneaux, ça vaut le détour ! On se souvient du masque licorne de Ginger et de la victoire de Nico. Pour ceux qui ont la mémoire qui flanche, voici un petit recap' en vidéo !

Voilà une année bien remplie qui s'achève ! Le Virgin Tonic revient en janvier et le plus beau, c'est qu'en 2018, Camille et son équipe vous réserveront quelques surprises !