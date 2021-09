Virgin Tonic : BeReal, l'appli qui pourrait détrôner Instagram

Combien de temps perdons-nous chaque jour sur les réseaux sociaux à errer et scroller sans but ? Combien de d'heures passons-nous sur TikTok ou Instagram à regarder la vie des autres ? On vous l'accorde, beaucoup trop. Et justement, une toute nouvelle appli (qui pourrait bien revoir notre façon d'utiliser les réseaux sociaux) pourrait bien détrôner Instagram : BeReal revoit les code du partage et vous allez voir, ça vaut le détour.

BeReal, l'appli qui pourrait détrôner Instagram

Parce que le mot clé de cette appli n'est autre qu'authenticité, BeReal envoie une notification pour annoncer que c'est le moment de poster : "L'utilisateur a alors 2 minutes pour envoyer un cliché, et pouvoir consulter les photos prises par ses contacts", explique alors Mac4ever. Avec un délai aussi court, pas le temps de chercher LA photo parfaite !

Pour obtenir BeReal, rendez-vous ici !