Vous le savez, dans le Virgin Tonic, on aime vous parler de tout ce qui est insolite. Et là, pour le coup, on a trouvé la perle rare ! Si vous aimez la bière, alors ce service devrait vous plaire (ou du moins, vous faire rire). Red Brick Brewing a eu l'idée de mettre en place des Beerambulances. Le principe est simple : ces ambulances hors du commun ressemblent à de véritables ambulances, à la seule différence qu'elles livrent de la bière !

Pour avoir votre livraison express il vous suffit de vous connecter à Twitter de tweeter avec le hashtag #Beerbulance en mentionnant le compte @redbrickbrewing. Notez votre emplacement et après ça, attendez un peu. Ensuite, votre commande de bière arrivera le plus rapidement possible ! Lancé à Atlanta, le concept n'était à la base qu'une plaisanterie. Mais très vite, le projet a pris de l'envergure ! Aujourd'hui, les habituants d'Atlanta peuvent recevoir leur bière à vitesse grand V et peut-être qu'un jour, le concept sera repris en France !