Virgin Tonic : Beebs, l'appli qui va vous changer la vie à la rentrée

Si vous avez des enfants, alors peut-être avez-vous le nez dans les fournitures. Chaque année, la liste s'allonge (tout comme la facture) - de quoi avoir envie de changer ses habitudes. Et justement, Mélanie partage ce matin Beebs - site de seconde main qui devrait vous aider à aborder la rentrée scolaire plus sereinement.

La rentrée version ecolo

Sur Beebs, vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin côté vêtements. Et ce n'est pas tout ! Vous pouvez y dénicher un cartable de seconde main qui vous coûtera moins cher que dans le commerce. En ce qui concerne les fournitures, de plus en plus de marques proposent des objets recycles (et fabriqués en France) : chez Tout Allant Vert, par exemple, vous trouverez votre bonheur.