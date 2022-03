Virgin Tonic : The Batman sort en salle et c'est LE film à ne pas rater

Près de 10 ans après la trilogie signée Nolan, c'est au tour de Matt Reeves de nous proposer sa version du sombre super-héros.

Ce film, nombreux sont les fans qui l'attendaient. Et visiblement, le jeu en valait la chandelle : Robert Pattinson se glisse dans le costume du superhéros (qui a déjà 83 ans) avec une aisance presque déconcertante et nous offre un film qui, selon les critiques, est réussi : attendez-vous notamment à "un récit policier haletant digne de Seven", pour reprendre les mots de BFM TV.

The Batman sort aujourd'hui

Côté synopsis, un tueur s'en prend à l'élite de Gotham par une série de machinations sadiques... ce sont des indices cryptiques qui mèneneront Batman à une enquête dans la pègre. Porté par un casting cinq étoiles (Colin Farrell, Zoe Kravitz...), The Batman s'annonce haletant.