Virgin Tonic : Baisse d'impôts, Lego, crash d'avion... Voici les news pour briller à la machine à café

Le Virgin Tonic est de retour et ce ne sont pas les news qui manquent ! Après avoir découvert pourquoi la galette des rois de l'Elysée n'a pas de fève, ainsi que l'histoire insolite de ce jeune garçon arrêté au volant d'une audi A5, ou encore qu'il est désormais possible d'être payé pour prendre le train, on vous dévoile quelques infos à grignoter ! Voici les news pour briller à la machine à café et on vous parle tout de suite de Lego, de crash d'avion et d'impôts !

En 2017, sachez qu'il n'y a eu aucun crash d'avion de ligne cette année. On rappelle que l'avion est le moyen de transport le plus sur et la preuve dans ce nouveau rapport.

Cette news ne va pas plaire au contribuable mais sachez que les impôts ne baisseront pas en 2018...

Chaque année, 500 millions de figurines Lego sont produites. Et sachez qu'en les mettant les uns à la suite des autres, cela équivaudrait à la distance Londres-Singapour à vol d’oiseau !