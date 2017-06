Virgin Tonic : Bac 2017, quels sont les prénoms à mention très bien ?

C'est le grand jour pour tous ceux qui passent le bac, dont voici les plus belles perles. Pour savoir si votre prénom met toutes les chances de votre côté, voici la carte des "mentions très bien" de Baptiste Coulmont, sociologue français et maître de conférences à l’université Paris 8. Depuis 2012, il réalise chaque année une étude révélant le taux de ces mentions en fonction des prénoms. En 2016, ce sont les Diane, Esther et Joséphine qui ont cartonné avec respectivement, 26%, 25% et 24% de mentions très bien chez les candidates portant ces prénoms ! Suivent ensuite les Alice, Capucine, Victoire, Alice, Louise, Aude et Elsa...

Pour trouver un prénom de garçon, il faut descendre un peu plus loin (dans les trentièmes) avec les Augustin, dont 17 % décrochent la mention « Très bien » au bac 2016 suivis par 16 % des Timothée et des Edouard. En vrac juste après, on retrouve les Jean-Baptiste, Paul, Grégoire, Jean, Amaury, Gautier et Benoît. Par contre, les Bryan, Sofiane, Anissa, Steven, Dylan, Jordan, Stéphanie, Kevin, Gwendoline et Yohan sont moins au top niveau mentions très bien. Mais pas de panique ! Les candidats présents dans cette étude ont tous obtenu le bac, pas comme ces stars.