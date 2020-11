Virgin Tonic : Baby Shark est la vidéo la plus vue sur YouTube !

Il y a quatre ans, la comptine sud-coréenne Baby Shark était mise en ligne sur YouTube. Et même si cette vidéo aura mis moins longtemps que ça à devenir virale, ces derniers mois auront été cruciaux afin qu'elle atteigne les sept milliards de vues. Il faut dire qu'avec ses paroles répétitives et sa mélodie entêtante, le titre est rapidement devenu un classique auprès des enfants du monde entier. On ne peut pas en dire autant des nombreux parents qui ont dû subir leurs progénitures... Ce lundi 2 novembre, la version anglaise du morceau, Baby Shark Dance vient donc de battre un nouveau record sur la plateforme de vidéos à la demande.

En dépassant la barre symbolique des sept milliards, la chanson Baby Shark détrône ainsi de peu Despacito, le single de Luis Fonsi et Daddy Yankee. Ces deux vidéos arrivent bien avant le clip de Shape Of You, d'Ed Sheeran (5 milliards de vues) ainsi que celui de See You Again de Wiz Khalifa (4,7 milliards) et du dessin animé russe Masha and the Bear (4,3 milliards). Publiée en 2016 et traduite dans plus d'une dizaine de langues, c'est définitivement la version british qui va bénéficier d'un immense succès auprès des enfants du monde entier.