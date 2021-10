Virgin Tonic : Axel, Xeal, Leax... un couple choisit les prénoms de ses 11 enfants en gardant les mêmes lettres

Trouver LE prénom de son enfant relève parfois du défi.. alors évidemment, les différents classements peuvent inspirer les jeunes parents. En Belgique, un couple a trouvé la solution : nommer ses enfants en utilisant les mêmes lettres pour chaque prénom : A,L,E et X ont ainsi formé près de 12 combinaison.

les memes lettres pour 12 prénoms

Gwenny Blanckaert (31 ans) et Marino Vaneeno (39 ans) n'ont pas choisi la facilité puisque les lettres A, L, E et X sont celles qui composent donc tous les prénoms de leurs enfants. Les deux aînés portent ainsi des prénoms sobres (Axel et Alex). Pour les autres, c'est plus compliqué : Xela, Lexa, Xael, Xeal, Exla, Xale et Leax. Quant au petit dernier, il s'appelle Alxe. "Nous trouvions qu'Alex était un beau prénom, raconte la maman à Het Nieuwsblad, puis nous avons appelé notre deuxième enfant, Axel, et nous nous sommes rendus compte qu'il s'agissait des mêmes lettres, nous avons donc décidé de continuer comme cela", ont expliqué les parents.

Tenez-vous bien, les parents attendent un 12ème enfant... mais son prénom est encore inconnu !