Virgin Tonic : Axe Cuir et Cookie, le déo qui va vous laisser sans voix (VIDEO)

On n'arrête pas le progrès et visiblement, on n'arrête pas non plus les combinaisons étranges ! Si les hommes ont de plus en plus de produits qui leurs sont consacrés, reconnaissons tout de même que la marque AXE a toujours trouvé le petit truc en plus pour attirer les consommateurs. Et là, il faut reconnaître qu'elle fait fort : tenez-vous bien, il existe maintenant un déodorant qui sent le "cookie et le cuir". Et, petit bonus, on a même la pub qui avec.

Si 65% des français mettent du déo, ils ne doivent pas être beaucoup à avoir opté pour cette odeur particulière ! Messieurs, si vous voulez séduire visiblement, il faut tout miser là-dessus. Nous, on reste perplexes. D'ailleurs, si vous arrivez à vos faims, sachez qu'il ne faut pas mettre de déodorant avant de faire l'amour !