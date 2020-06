Virgin Tonic : Avril Lavigne, Rolling Stones... la playlist Calinou Poutoux !

Vous le savez, le Virgin Tonic vous aide à bien commencer la journée. Et parfois, l'équipe vous laisse programmer les titres qui passeront dans l'émission ! Elle vous manquait ? La playlist Calinou Poutoux est de retour. Au programme, de quoi bien commencer la journée. De Jennifer Lopez à Avril Lavigne et Kanye West, on a tout ce qu'il faut !

Haddaway - What is Love

The Supremes - You Can't Hurry Love

Kanye West - Gold Digger

Mavin Gaye - Ain't No Montain High Enough

Beatles - Get Back

Veronique Sanson - Chanson sur ma drôle de Vie

Des'ree - Life

Avril lavigne - Sk8er Boi

Spice Girls - Wannabe

Demon - You are my High

The verve - The Bitter Sweet Symphony

Vampire Weekend - A punk

Jennifer Lopez - Jenny From The Block

Eros Ramazotti - Una Storia Importante

Quoi de mieux pour bien commencer le week-end ?