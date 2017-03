Virgin Tonic : Avoir une sœur rend plus heureux !

Pour bien commencer la semaine Camille Combal et la team du Virgin Tonic vous relaie une étude plutôt sympa concernant la famille ! Vous n’avez peut être pas remarqué et pourtant, si vous avez une sœur vous avez plus de chance d’être heureux mais aussi optimiste. C’est une étude du professeur Tony Cassidy en Irlande du Nord qui établit cette drôle, mais rassurante, conclusion. Avec son équipe, le chercheur a interrogé environ 600 jeunes adultes et il a ainsi pu découvrir que ceux qui avaient grandi avec au moins une sœur était plus enclin au bonheur que les autres. Mais par quelle magie ?

C’est tout simple, il semblerait que les sœurs aident à avoir une meilleure cohésion et une meilleure communication en famille. Les adultes qui ont été élevés avec des sœurs sont aussi plus indépendants et bien intégré socialement. Par contre pour les fratries sans fille, il semblerait que les choses soient plus dur en cas de conflit car une sœur constitue toujours une oreille plus attentive qu’un frère. Alors, la prochaine fois que votre sœur vous pique vos fringues ou casse une de vos affaires, réfléchissez à deux fois avant de l’houspiller car votre bonheur pourrait bien dépendre d’elle… Pendant ce temps le benjamin reste la personne la plus drôle dans une famille, et beaucoup moins sympa on note que les filles reçoivent en général 25% d’argent de poche que leur frère !