Virgin Tonic : Avoir une mère stricte serait un gage de réussite !

Ce matin dans le Virgin Tonic, on vous emmène en Grande-Bretagne (et plus précisémment dans l'Essex), là où une étude très sérieuse atteste que plus une mère est stricte, plus sa fille réussira professionnellement. "Pour cette étude, les experts se sont appuyés sur un panel de plus de 15 000 écolières de 13 ou 14 ans (au début de l'étude) et ont privilégié le rapport à leur mère (et à son taux de sévérité), car “c’est généralement elles qui portent l’autorité”., rapporte le média Marie Claire.

Au final, il n'y a rien de très révolutionnaire : avoir des parents à cheval sur les résultats et la réussite entrainent forcément une concentration particulière de l'enfant sur ses études. "Les jeunes filles dont la mère est stricte ont ainsi plus de chances de suivre des études supérieures, sont moins susceptibles par la suite d’être au chômage ou de gagner un salaire médiocre, lors de leur entrée sur le marché du travail", poursuit le magazine. Aussi, notez qu'au cours de l'étude, les scientifiques ont observé une baisse de 4% des grossesses pendant l'adolescence. Résultat, si vous êtes du genre "maman stricte", alors vous pouvez dormir tranquille.