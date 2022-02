Virgin Tonic : Avoir un enfant fait grossir et c'est la science qui le dit

Accueillir un enfant est de loin l'une des plus belles bénédictions du monde. Evidemment, devenir parent change le quotidien : il faut créer une nouvelle routine, faire passer le bien-être de bébé avant tout et, évidemment, tenter de ne pas s'oublier au milieu de cette folie. Selon une étude publiée dans Obesity Reviews, il semblerait qu'avoir un enfant change aussi notre ligne. Explications.

Cette étude menée par le Centre for Diet and Activy Research (CEDAR) de l'Université de Cambridge au Royaume-Uni, estime quune femme de taille moyenne, c'est-à-dire mesurant 1,64 m, et qui n'a pas d'enfant va prendre en moyenne 7,5 kg sur 5 à 6 ans. Une femme qui a la même taille et qui est maman, va prendre 1,3 kg supplémentaires", lit-on dans les colonnes de MagicMaman.

Devenir parent fait grossir

"L'IMC augmente pour les femmes qui sont des jeunes adultes, surtout pour celles qui deviennent mères. Cependant, les nouveaux parents pourraient aussi être ouverts au fait de changer leur comportement car cela pourrait influencer positivement leur enfant, et pas juste leur propre santé", Dr Kristen Croder

Notez cependant que, toujours selon cette étude, les pères, eux ne prennent pas poids. Mais alors, comment l'expliquer ? Tout d'abord, notez que la grossesse (qui, de toute évidence, ne concernent pas les hommes), peut être un facteur. Mais, que les femmes se rassurent, les hommes peuvent voir leur ligne changer lorsqu'ils entre dans la vie active. La raison ? Le changement de rythme peut clairement influer sur les routines alimentaires et de mauvaises habitudes peuvent s'installer...