Virgin Tonic : Avoir un crush sur une star est bon pour la santé !

Ce matin dans le Virgin Tonic, on parle crush. Avoir un crush sur une célébrité par exemple, c'est le meilleur moyen de se sentir bête : on se dit qu'on le/la verra jamais, que c'est ridicule... et pourtant, détrompez vous ! Avoir un crush sur une célébrité serait même bon pour la santé et pour votre moral. Pourquoi ? Tout simplement parce que le fait d'avoir le béguin pour une star vous aide à savoir ce que vous recherchez vraiment dans la vraie vie.

Ainsi, on se met à réfléchir sur le type de personne rêvée. De Johnny Depp à Ryan Gosling en passant par Patrick Dempsey et Ryan Reynolds, vous avez l'embarras du choix ! Et d'ailleurs, si vous avez une passion pour Ryan Gosling, sachez qu'une fan canadienne a eu le privilège de le recevoir dans son café... la classe, n'est-ce pas ?