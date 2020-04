Déjà observé le 9 février mais aussi le 9 mars dernier, la Super Lune était de retour cette nuit . Ce phénomène se produit lorsque la Lune se trouve à proximité immédiate de la Terre.

La Super Lune

Le terme «Super lune» est utilisé lorsque la distance entre la Terre et la Lune est inférieure à 358.000 kilomètres. Or, sachez que cette nuit, elle était à 357.000 kilomètres.

Elle nous paraît 7% plus grande et 30% plus brillante que lors d’une pleine lune classique.