Virgin Tonic : Avec votre pointure, on peut deviner votre âge !

Ce matin dans le Virgin Tonic, on teste une formule un peu spéciale ! Tenez-vous bien, avec votre simple pointures, on peut deviner votre âge. Comment ? On vous donne la formule :

On devine votre anniversaire !

Prenez votre pointure et ajoutez-y deux zéro. Exemple : Si vous chaussez du 39, alors vous obtenez 3900. A partir de là, retirez votre année de naissance. Vous êtes né(e) en 1992 ? Alors vous obtenez : 1908. Ajoutez l'année en cours (2020) : 3928. Prenez les deux derniers chiffres et vous obtenez votre âge !

On vous redonne la formule : Votre pointure - votre année de naissance + Année en cours (2020). Deux derniers chiffres = votre âge !

Alors ?