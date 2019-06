Virgin Tonic : Avec la canicule, a t-on le droit de venir en short au travail ?

On ne va pas se mentir : avec cette chaleur, on n'a pas franchement envie de s'habiller. Alors on vous l'accorde, on ne va pas se pointer au travail en maillot de bain. Mais, est-il vraiment interdit de venir au travail en portant un short ? Si certains corps de métier préconisent un costume (pensée à tout ceux qui, malheureusement, doivent porter leur complet qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige), la canicule reste un cas exceptionnel : résultat, oui, vous avez le droit de venir en short au travail.

Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucune loi n'interdit de venir travailler vêtu(e) d'un short. Et, si vous employeur est assez clément, il ne vous laissera pas en costume sous 40 degrés. "Le salarié peut s'habiller à sa guise, à condition d'avoir une tenue propre et décente. Mais l'employeur peut limiter cette liberté", a ainsi expliqué un avocat spécialisé dans le droit du travail. Alors si votre patron est sympa, il vous laissera venir en shor, dans la limite du raisonnable !