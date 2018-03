Virgin Tonic : Cuddle Clones, les peluches qui vont changer votre vie ! 

Comme de nombreux français, vous avez probablement dejà eu quelques animaux de compagnie - et évidemment, vous les aimez. Ou alors, vous les avez aimés. La perte d'un animal peut être difficile (vraiment on sait ce que c'est) et pour beaucoup, perdre son chien, c'est perdre son meileur ami. Alors, Cuddle Clones a eu une idée : créer des peluches à l'effigie de votre animal de compagnie !

Une publication partagée par Cuddle Clones (@cuddleclones) le 27 Févr. 2018 à 1 :13 PST

Fabriquée à la demande, la peluche est une réplique parfaite de votre companon à qautre pattes. Parce que réalisée à partir d'un modèle réel, elle ressemble (vraiment) à l'animal. Vous voulez obtenir votre peluche ? C'est possible ! Il vous suffit de télécharger quelques photos de votre compagnon sur le site officiel de l'entreprise. Lors de votre commande, n'oubliez pas d'être le plus précis possible : Voulez vous une peluche assise ? Couchée ? Debout ? Ca, c'est à vous de le dire ! Et pour la modique somme de 160 euros, vous obtenez la peluche de vos rêves. Alors, elle c'est pas beau, ça ?