Virgin Tonic : Avant de faire vos courses, mangez une pomme !

Si vous avez l'habitude de faire vos courses le ventre vide, alors vous savez que c'est une très mauvaise idée. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsqu'on fait les courses sans avoir mangé, on a tendance à acheter tout et n'importe quoi. Sans liste, nos achats sont clairement guidés par la faim et par nos envies. A contrario, faire les courses le ventre plein n'aide absolument pas : en parcourant les rayons, on n'a clairement envie de rien. Résultat, comme Clément, on n'achète rien... et notre frigo reste vide !

Mais selon une étude, pour être dans de bonnes conditions, il faudrait manger une pomme avant de partir faire ses courses. Croyez-le ou non, manger un fruit comme une pomme vous cale sans pour autant remplir votre estomac. Traduction, vous n'avez pas faim MAIS vous êtes déjà plus motivé à acheter de la nourriture ! Et d'ailleurs, puisqu'on parle de fruit, saviez-vous que manger des fruits (comme des pommes, justement) pendant la grossesse pouvait rendre vos enfants intelligents ?