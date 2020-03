Virgin Tonic : Aux Etats-Unis, on ressort les décorations de Noël

En France comme dans le reste du monde, la population est appelée à rester confinée... si l'exercice n'est pas facile pour de nombreuses personnes, des solutions existent pour favoriser l'évasion : par exemple, vous avez possibilité de visiter virtuellement (et gratuitement) des musées. Mais, ce n'est pas tout ! Aux Etats-Unis, on a décidé de rendre le confinement plus agréable et plus joli... comment ? En ressortant les décorations de Noël !

Ressortez vos décorations de Noël !

L’idée ? Que la lumière reprenne ses droits, que les guirlandes qui clignotent remontent le moral à tout le monde. C’est un décor qu’on peut admirer depuis chez soi. L’idée vient d’Holly Griffin, qui espère que ces lumières donneront le sourire aux soignants, aux employés des supermarchés, aux pharmaciens et à toutes les personnes obligées d’aller travailler en ces temps difficiles...

Alors pour égayer votre rue, vous savez ce qu'il vous reste à faire !