Les américains sont souvent vus comme des héros mais on ne va pas se mentir, pour une majorité de personnes, ils ne sont pas réputés pour leur culture générale. Et avec cette info, ils ne vont pas améliorer leur image. Croyez-le ou non, près de 16 millions d'américains s'imaginent que le lait chocolaté est produit par des vaches marrons. Selon le Washington Post, 7 % des américains adultes pensent que le lait chocolatée est produit par des vaches marrons - évidemment.

"Depuis des décennies, les observateurs de l'agriculture, de la nutrition et de l'éducation se plaignent que de nombreux Américains sont des illettrés de l'agriculture. Ils ne savent pas où pousse leur nourriture, comment elle arrive en magasin, ou même, dans le cas du chocolat au lait, ce qu'il y a dedans", explique donc le Washington Post. Pour leur défense, les américains et la nourriture ne font pas bon ménage - du moins, scientifiquement parlant. Dans les années 90, certains ignoraient même que leur burger adoré était composé de boeuf...