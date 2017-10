Virgin Tonic : Audrey est la première gagnante de la semaine, elle remporte 10 000 euros cash !

Parce qu'aucun cadeau n'est assez beau, le Virgin Tonic célèbre aujourd'hui le retour du téléphone rouge et de la ligne des 10 000 euros. Du 23 au 27 octobre, l'équipe vous offre 10 000 euros cash tous les matins et tout ce que vous avez à faire, c'est de rester alerte. On vous le rappelle, le signal peut tomber n'importe quand (entre 7H et 10H) ! Et ce matin, à 8h39, Audrey a été la première a décrocher son téléphone. Autrement dit, elle est la première à remporter 10 000 euros cash !

Bon j'ai appelé tout de suite ms bon ... on est beaucoup ! C'est quand même bien de donner le numéro ds le signal ! #VirginTonic — Chacha (@ChachaMallows) 23 octobre 2017

Felicitations Audrey!! Retentez votre demain les merveilles! ???? #VirginTonic pic.twitter.com/IedmRNd3fe — Les Combalistas (@Combalistas) 23 octobre 2017

Audrey est la première à avoir composé le numéro des 10.000 euros ! Elle a appelé l'équipe depuis son travail et bien évidement, il lui faut un peu de temps pour s'en remettre : "J'ai le coeur qui bat à 10.000...comme 10.000 euros !" Elle est la première, elle a été la plus rapide de France à décrocher son téléphone ! Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Audrey a 35 ans et qu'elle a un fils âgé de 9 ans, Kylian. D'ailleurs, son premier cadeau (une console de jeu) sera pour lui ! Elle vient d'une petite ville à côté de Nice et dans la vie, elle travaille dans le transport et la logistique à l'aéroport de Nice, justement. Et le plus beau, c'est qu'Audrey est allée voir l'équipe lors de son passage dans le sud lors du World Tour de France le 30 septembre dernier !

Elle est la première gagnante de la semaine, certes, mais vous pourriez être le prochain (ou la prochaine) !

1h que j’attends et le signal tombe quand je vais à la douche ???????? #VirginRadio #virgintonic — Coco en Baskets (@chloenatalis) 23 octobre 2017

Bon @CamilleCombal les 10 000 € ils arrivent quand ? #VirginTonic @VirginTonicOff et oui je ne vous lâche pas pendant les vacances ???????? — Justine, 16 ans. (@BlackmKev) 23 octobre 2017

Fanny de Quimper est notre deuxième gagnante de la matinée ! On lui envoie un chèque du montant de son loyer ???? #VirginTonic — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) 23 octobre 2017

Toujours pas de signal ! Mais Camille continue de vous offrir votre loyer ! Cette fois, c'est au tour de Fanny de remporter la mise !

bon ça va je viens d'arriver au bureau le signal n'est pas tombé qd j'étais en voiture @VirginTonicOff #VirginTonic ???????????????????????? pic.twitter.com/xbEj5YkJVA — lilidèl (@lilidelices) 23 octobre 2017

Me suis réveillée exprès à 7h pour attendre le signal alors qu aujourd'hui j ai pas cours ????... #VirginTonic — Bouh!???? (@amy_dock) 23 octobre 2017

C'est pas encore 10 000€ ms un 1er loyer de gagné pour la Catoche de Lorraine ???????????? Bravooooo ! @VirginTonicOff #VirginTonic pic.twitter.com/EGm7LlOvZk — Team Virgin Tonic (@teamvirgintonic) 23 octobre 2017

Et d'un ! Vous le savez, tous les matins, Camille Combal vous offre votre loyer (à 7h20, 8h20 et 9h20). Cette semaine, le loyer sera évidemment maintenu ! La seule différence, c'est qu'en plus de surveiller votre téléphone, vous devrez être attentif au signal !

Ce matin avant 10h le signal va tomber, et l’un d’entre vous va gagner 10.000€ ! Soyez bien à l’écoute... ???? #VirginTonic pic.twitter.com/XxD8g9DYP1 — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) 23 octobre 2017

En tout cas, je vais tenter ma chance !

Qui sait, peut-être que je vous aurai au téléphone ????????#VirginTonic

— ✨Virginie (@vir_dor) 22 octobre 2017

C'est une semaine intense qui vous attend alors tenez-vous prêts !