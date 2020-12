Virgin Tonic : Au XVIIe siècle à Londres, il était obligatoire pour les écoliers de fumer !

Vous le savez, tous les matins dans le Virgin Tonic, Clément nous propose deux faits incroyables dont seul l'un d'eux est une histoire vraie ! Pour bien commencer la semaine, notre chroniqueur préféré a donc décidé de nous faire part d'un fait totalement dingue qui remonte au 17ème siècle dans un Londres alors touché par une importante épidémie... Comme quoi, ça ne date pas d'hier !

À cette époque, la capitale britannique est gravement touchée par la peste bubonique, qui fera des ravages et tuera des centaines de milliers de personnes. Afin de pallier à ce malheur sans précédent, les autorités décident alors de rendre le tabagisme obligatoire pour tout le monde. Vieux, jeunes, hommes, femmes et même enfant, ils vont tous devoir se mettre au tabac. Pourquoi ? Car à l'époque, le tabac était considéré comme un médicament naturel et efficace face à ce fléau. Une croyance qui, comme le précise le site choses à savoir, provient probablement des travaux menés par le médecin néerlandais Isbandis de Diemerbroeck qui attribuait au tabac des vertus médicinales, depuis l’épidémie de Nimègue (1635-1636). Comme vous pouvez l'imaginer, ce soit-disant remède n'aura aucun effet sur la propagation de l'épidémie qui atteindra son pic en 1665 après des mois de terreur médicale.