Virgin Tonic : Au UNO, on ne peut pas ajouter un +2 à un +2 !

"Vous ne pouvez pas ajouter un +2 à un +2". Voilà une règle que bon nombre d'entre vous semble ignorer. Pourtant, c'est bien le compte Twitter officiel de Uno qui vient d'éclairer ce point resté trop longtemps sans réponse. En effet, alors qu'il paraissait totalement normal de poser un +2 lorsque quelqu'un vous mettez un autre +2, cette technique est strictement INTERDITE ! Même si on vous avait déjà précisé il y a quelques mois qu'on ne pouvait pas ajouter un +2 à un +4, on tenait toute de même à vous rappeler ce nouveau point essentiel cité par Manu Payet et ses paillettes dans l'émission du Virgin Tonic. Une information qui pourrait ainsi grandement changer notre manière de jouer au UNO et en énerver plus d'un dont cette technique était la signature... Vous voyez de qui on parle ?

*Per management: ???? You cannot STACK a +2 on a +2 ????Go ahead, roast us. — UNO (@realUNOgame) October 8, 2020