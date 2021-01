Virgin Tonic : Au Nouvel An, les SMS ne sont plus le moyen de communication favori !

Vous avez forcément entendu cette anecdote ces dernières années ! Lorsque vous demandez à quelqu'un si il a bien reçu votre SMS pour la nouvelle année, ce dernier vous répond qu'il l'a reçu des jours plus tard ou, pire, qu'il ne l'a tout simplement jamais réceptionné. Devenue monnaie courante ces dernières années, la saturation des SMS le soir du jour de l'an et particulièrement à minuit au passage à la nouvelle année, serait de moins en moins courante. Pourquoi ? Car le SMS n'est plus le moyen de communication favori de la population, même si il demeure tout de même le choix d'une grande partie d'entre elle !

"Les trois opérateurs principaux constatent une baisse d’environ 7 % des échanges de SMS au moment des vœux de Nouvel an, soit entre le 31 décembre 2019 et le 1 er janvier 2020. Le volume global reste toutefois très important" tient à préciser Pascal Bonneau, le directeur clients d’Orange grand Ouest qui annonce que 102 millions de SMS ont été échangés entre le 31 décembre à 21 h et le 1er janvier à 9 h.

Des chiffres ahurissants qui sont pourtant en baisse au fil des ans. Pourquoi cela ? Tout simplement car les gens utilisent d'autres moyens de communications pour souhaiter la bonne année à leurs proches. Ainsi, les voeux se souhaitent désormais sur les réseaux sociaux, par messageries instantanées, sur les applis vidéos ou avec des MMS, beaucoup plus chaleureux. Et vous, vous préférez quoi ?