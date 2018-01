Virgin Tonic : Au Louvre, il pose nu devant la Joconde !

Lundi dernier, à Paris, les touristes visitant le Louvre ont eu une petite surprise. En plein après midi, un touriste espagnol s'est dévêtu devant le tableau tant apprécié de la Joconde. A 28 ans, l'artiste Adrián Pino Olivera s'était promis de poser nu devant l'oeuvre de Leonard De Vinci... et il l'a fait sous le regard ébahi des touristes. A 14h55, il a été arrêté par les autorités avant d'être mis en garde à vue au commissariat du premier arrondissement.

"Je suis interdit d'entrée à vie au Louvre, mais il me reste le souvenir d'avoir été Mona Lisa.", a t-il écrit sur son compte Instagram lorsqu'il a posté le cliché. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Adrián Pino Olivera n'est pas un déséquilibré. En fait, il est artiste et cet acte hors du commun s'inscrit dans une performance. Depuis mars 2017, son projet est de se dévêtir en public : "Le 22 mars 2014, il s’était dévêtu devant La Naissance de Venus de Botticelli au Musée des Offices à Florence. En 2017, c’est devant la fontaine de Trevi à Rome, puis devant le fameux David de Michelangelo qu’il s’exhibait", explique Les Inrockuptibles. "Chaque nouvelle performance est en ce sens un acte de foi. Je le fais, oui, avec les organes génitaux entre les jambes, pour représenter le corps sacré de la femme pour devenir un être androgyne et angélique.", détaille t-il sur son site internet.

