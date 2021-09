Virgin Tonic : Au japon, une entreprise interdit à ses salariés de fumer... même en télétravail

Ce matin, direction Nomura Holdings Inc., une holding financière basée à Tokyo. Là-bas, la direction a interdit à ses salariés de fumer dans les locaux de l'entreprise (jusque ici, rien d'anormal) mais aussi en télétravail : pandémie oblige, de nombreux salariés japonais travaillent encore de chez eux. Et visiblement, ils n'auront pas le droit d'y fumer sur leurs heures de travail. Notez que tout cela est basé sur la confiance, l'entreprise n'ayant aucun moyen de vérifier si, oui ou non, les employés prennent une pause cigarette.

Les salariés d"une entreprise interdit de cigarette en télétravail

"En interdisant à ses salariés de fumer, la holding tend à améliorer l'atmosphère au travail mais aussi prévenir le tabagisme passif, afin que «tout le monde puisse travailler en bonne santé, avec une certaine énergie», a déclaré l'entreprise", lit-on chez cNews. En suivant ce rythme, Nomura espère réduire de 12% le tabagisme au sein de ses employés.