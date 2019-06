Virgin Tonic : Au Japon, on organise des courses de chaises de bureau...!

Ce matin, direction le Japon - là où des courses de chaises de bureau son organisées. Oui, vous avez bien lu ! Bon, on ne va pas se mentir : on a tous déjà organisé une course comme celle-ci, un jour où personne n'était au bureau. Sauf qu'au Japon, on a décidé de pousser l'idée (ou le délire, au choix), un peu plus loin : la compétition s'organise dans la rue et sur 200 mètres. Jamais too much.

Evidemment, si un jour vous décidez de tenter l'expérience, faites bien attention ! On ne sait jamais !