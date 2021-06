Virgin Tonic : Au Japon, il est possible de "louer" une personne obèse

Depuis le mois d'avril dernier, la société Debucari propose de louer les services de personnes obèses - de plus en plus rares dans le pays... "les individus souhaitant proposer leurs services doivent être majeurs et peser plus de 100 kg" explique Absolute General News. Aussi, il est demandé de ne pas utilisé le terme "gros" qui peut-être dévalorisant. Ainsi, pour 2.000 yens (soit 15 euros) de l’heure, les clients de Debucari peuvent louer une des personnes disponibles pour effectuer des tâches diverses et variées.

Les personnes louant leurs services peuvent ainsi rendre service dans le cas d'essayages de vêtements pour un proche obèse. Aussi, elles peuvent tenir compagnie au client : "la présence d’une personne plus grosse que soi pour se sentir mieux", précise Debucari...

Notez que l'on doit cette agence à celui qui avait fondé Qzilla- une marque de vêtements pour personnes de grande taille . Il y a quelques années (2017), il avait aussi ouvert une agence de talents réservée aux artistes en surpoids.