Virgin Tonic : Au casino, il tire le jackpot et remporte un million d'euros !

Et vous, que feriez-vous avec un million d'euros ? Acheter un hélico ? Faire un tour du monde ? Mieux, vous offrir une île ? Il y a l'embarras du choix. Toujours est-il que ce gagnant du casino de Bandol a tout le temps de se demander comment il dépensera son gain. Notez qu'en plus de repartir avec une belle somme, ce gagnant peut se vanter d'être «le premier jackpot millionnaire en casino de la région», rapporte Partouche. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a remporté cette somme en se laissant tenter au Megapot. Mais, qu'est-ce donc ?

«le Mégapot est une création du groupe qui consiste en un réseau de 188 machines à sous, connectées entre elles dans 39 casinos en France, qui accumulent les mises en simultané. Chacune d'elles incrémente un montant commun qui, en cas de combinaison maximale, permet de remporter le super jackpot», explique (toujours) Partouche.

Du gagnant, on ne sait pas grand chose. On connait son âge (62 ans) et on sait qu'il comptait prendre sa retraite d'ici quelques mois... il peut donc partir sereinement !