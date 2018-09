Virgin Tonic : Au bout de combien de temps est-on à l'aise en couple ?

Vous venez de vous mettre en couple et vous ne savez pas ce que vous pouvez faire ou pas ? Vous ne savez toujours pas si vous pouvez dévoiler votre dark side à votre moitié, sans la faire fuir ? On vous rassure, on est tous passés par là. Parce que se mettre en couple, ça demande quelques ajustements. Et justement, dans le Virgin Tonic ce matin, on s'est demandé ce qu'il fallait faire, combien de temps était nécessaire pour enfin être à l'aise en couple. Sachez que selon une étude publiée dans Biba (mais commandée par Mattress Advice), on apprend que les hommes seraient nettement plus rapides à se mettre à l'aise :

"Ainsi, ces derniers mettent environ 2,4 mois en moyenne à faire un massage au lit à leur partenaire quand les femmes mettent environ 3,7 mois. Au bout de 2,8 mois, ils commencent à ne plus faire le lit après l'avoir quitté alors que pour les femmes, 4 mois sont nécessaires. Dormir avec son partenaire nu(e) prend 2,8 mois chez les hommes et 3,9 mois chez les femmes, embrasser l'autre avec son haleine du matin prend 3,1 mois pour ces messieurs et 4,6 mois pour ces messieurs, prendre une douche à 2 prend respectivement 3,8 mois 5,2 mois, tandis que se balader nu(e) devant l'autre prend respectivement 3,1 mois d'un côté et 4,5 mois de l'autre", explique le magasine.

Et puisqu'on parle de timing, sachez qu'en moyenne, un couple met environ 8 mois à s'échanger les clés des appartements respectifs. Au bout de 6 mois, on se met à fouiller dans le téléphone de son partenaire et pour finir, il faudrait 9 mois pour faire pipi la porte ouverte. Fantastique.