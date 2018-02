Virgin Tonic : Au 1er mars, le prix du paquet de cigarettes augmentera de...

Alors qu'on fête aujourd'hui le Nutella en ce 5 février, on vous dévoile une mauvaise nouvelle pour les fumeurs. Alors qu'un paquet de cigarettes coûte approximativement déjà 7 euros, sachez que le prix du paquet de Marlboro Rouge passera à 8 euros dès le 1er mars ! Le gouvernement exerce cette augmentation d'un euro en moyenne par paquet afin d'illustrer sa volonté de faire chuter la consommation de tabac en France.

Le but du gouvernement est que le prix du paquet de cigarettes atteigne 10 euros d'ici 2020 afin d'en baisser sa consommation et d'en dissuader les fumeurs. La dernière hausse significative des prix du tabac remontait à janvier 2014, à hauteur de 20 centimes de plus par paquet. Malgré cela, aucune baisse de sa consommation n'a été recensée... Et vous, que pensez-vous de la hausse du prix du tabac ?