Virgin Tonic : Attention les filles ! Votre sac à main est plus sale que la cuvette des toilettes

Le constat de l'étude de l'Initial Washroom Hygiene fait froid dans le dos... Les sacs à main contiendraient effectivement plus de bactéries qu'une cuvette des toilettes, comme une bouteille d'eau déjà utilisée ! Il faut dire qu'on ne lave jamais son sac et les objets qu'il contient. Résultat, c'est un véritable nid à microbes... Un sac à main sur 5 serait carrément un danger pour la santé ! "Les sacs entrent régulièrement en contact avec vos mains et de nombreuses surfaces, le risque d'y transférer des germes est donc très important, d'autant plus que les sacs sont rarement nettoyés" explique Peter Barratt, le responsable technique d’Initial Washroom Hygien.

Et quel est l'objet du sac à main qui est le plus contaminé ? La crème pour les mains ou encore le maquillage qui traînent au fond du sac... Selon l'étude ce sont les sacs en cuir qui sont les plus difficiles à nettoyer et ceux qui ont par conséquent le plus de bactéries au compteur. Alors nos conseils à appliquer immédiatement : lavez régulièrement votre sac, lavez vous les mains avant de chercher dedans et ne le posez JAMAIS par terre ! Et figurez-vous qu'on passe deux mois de notre vie à chercher dans notre sac à main.